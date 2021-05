Mihajlovic, la figlia Virginia aspetta un bambino: la commozione dell'ex biancoceleste - VIDEO

Una bella notizia per la famiglia Mihajlovic. Virginia, figlia di Sinisa e fidanzata con il difensore del Pordenone Alex Vogliacco, è in dolce attesa e ha dato l'annuncio su Instagram. Nel video pubblicato, la ragazza ha ripreso tutti i suoi parenti nel momento in cui hanno ricevuto la notizia, compreso l'ex calciatore della Lazio che è apparso comprensibilmente commosso. Di seguito il video.