Mihajlovic: "La Roma ha passato la metà campo due volte". Poi lite con Marocchi

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha analizzato la sconfitta della sua squadra contro la Roma. Il mister serbo si è lasciato andare anche a una piccola polemica nei confronti di Giancarlo Marocchi che, qualche giorno fa, aveva detto che Soriano non era utile come mezzala. Queste le sue parole: "Non possiamo andare sotto di un gol nel primo tempo dopo aver creato e giocato molto meglio. Abbiamo avuto quattro o cinque occasioni senza trovare la rete, mentre la Roma ha passato la meta' campo due volte. E' sempre la stessa storia contro le grandi squadre. Mi spiace per i ragazzi e per la societa': va bene giocare, ma poi alla fine abbiamo fatto zero punti".

BATTIBECCO CON MAROCCHI - ""Quando Soriano andò in Nazionale la prima volta era alla Samp e in quella stagione fece otto gol. Vi faccio una domanda: Soriano aiuta poco in fase difensiva? Vanno guardati i falli, è il secondo che fa più falli in Serie A, è uno che dà una grande mano. A Giancarlo Marocchi non è chiaro il ruolo di Soriano”.