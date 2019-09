Mihajlovic, secondo ciclo di cure: Sinisa seguirà il Bologna dall'ospedale

A Verona con l'Hellas e nella sua Bologna contro la Spal, Sinisa Mihajlovic ha mostrato la propria forza davanti al mondo. Un atto coraggioso, quello di sedersi in panchina per guidare i rossoblu, che ha smosso milioni di appassionati. Ora, però, l'ex difensore della Lazio dovrà iniziare il secondo ciclo di terapie al policlinico Sant'Orsola di Bologna. Era stato preannunciato e così sarà: Sinisa non siederà sulla panchina del Bologna contro il Brescia nel match della prossima settimana e, prima di tornare sul campo, dovrà passare ancora del tempo. A riportarlo è Tuttosport. Ma poco importa, Mihajlovic durante la partita e gli allenamenti seguirà passo dopo passo i suoi ragazzi dall'ospedale, come ha già fatto per tutta la preparazione estiva. Carico, come un leone, sarà di nuovo a bordocampo al termine della seconda fase delle sue cure. C'è da scommetterci. Sinisa, l'ha già dimostrato, non si fa mettere in gabbia da niente e nessuno.

