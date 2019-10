Mihajlovic torna in ospedale: inizia il terzo ciclo di cure per Sinisa

Sono state due settimane intense per Mihajlovic. Prima in panchina con la Lazio, poi anche in campo alla direzione degli allenamenti del suo Bologna. Tonico, in forma. La condizione di Sinisa ha rincuorato gli animi di tutto il calcio italiano, ammirato dinnanzi a un esempio di coraggio e forza come l'ex biancoceleste. Ora però è tempo di tornare alle terapie. Dopo la sua quarta presenza stagionale tra le mura dello Stadium, Mihajlovic ha dovuto fare ritorno all'ospedale Sant'Orsola di Bologna per il terzo ciclo di cure. Come riporta gazzetta.it, Sinisa ha salutato affettuosamente la squadra domenica sera - “Sono orgoglioso di voi per la partita che avete fatto (contro la Juventus ndr)” - e questa mattina si è recato nuovamente al policlinico. La battaglia contro la leucemia continua.

