Lazio, Wilson: "Con l'Atalanta tanti bocciati. Gasperini? Ha detto stupidate"

Una Lazio a due facce quella vista in campo sabato contro l'Atalanta. Per commentare la sfida, ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex capitano biancoceleste Pino Wilson: "Credo che Gasperini invece di parlare dei rigori assegnati alla Lazio, avrebbe fatto bene ad analizzare l'andamento e le scelte del proprio secondo tempo. Ho sentito delle stupidate, avrebbe fatto bene a guardare alla propria squadra. Nel primo tempo l'Atalanta è stata perfetta, ha giocato davvero alla grande. Poi nella ripresa, anche grazie a Gasperini, la Lazio è tornata in partita. C'è stata una carica agonistica diversa, ma resta un primo tempo disastroso che lascia delle perplessità e in cui la Lazio c'ha messo del suo. Le parole di Gasperini su Immobile, poi, sono il frutto del rimpianto di essersi fatto rimontare tre reti. Per quanto riguarda i singoli, ha giocato molto male Luiz Felipe, ma anche Acerbi ha avuto delle difficoltà, così come Parolo nel proteggere la difesa".

