Milan, brutte notizie per Theo Hernandez: arriva la diagnosi dell'infortunio

Tegola per Stefano Pioli, Theo Hernandez è infatti costretto a fermarsi ai box. Secondo quanto riportato dalla Federazione francese attraverso un comunicato "Il difensore soffre di uno strappo all'adduttore destro ed è quindi indisponibile per le due gare contro l'Austria di giovedì allo 'Stade de France' e in Danimarca di domenica". Da pochi minuti è arrivata inoltre la diagnosi ufficiale: stiramento del lungo adduttore destro. Le sue condizioni saranno rivalutate in settimana, ma appare quindi certa la sua indisponibilità per il match contro l'Empoli in programma sabato 1 ottobre.