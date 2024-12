Milan, ecco Conceicao: "Per me il calcio è semplice: fare gol e non prenderli"

TUTTOmercatoWEB.com

La nuova avventura di Sergio Conceicao al Milan è ufficialmente iniziata e il portoghese, nella giornata odierna, si è presentato in conferenza stampa: "Sono orgoglioso, è un piacere per me venire a lavorare in una squadra così importante. Ho questa comunicazione diretta, occhi negli occhi, i giocatori devono dare il massimo. Questo deve dare forza. È come la pressione, fa parte del calcio: in grandi club bisogna averla. Parole parole, l'ho detto ai giocatori, ma poi sono i risultati che contano eh".

"Il gioco dominante? Per me il calcio è semplice, molto semplice: c'è una porta e bisogna fare gol e non prenderli. Se poi il gioco dominante significa altro, per me significa fare i risultati. Possesso palla, tiki taka: per me il tiki taka è metterla dentro".

"Mercato? Voglio conoscere bene la squadra, non solo i grandi ma anche il Milan Futuro. Non è giusto parlare di mercato perché non conosco bene tutti, soprattutto i giovani".