Milan, Fonseca non si arrende: "Scudetto? Io continuo a crederci"

Il Milan è atteso domani a San Siro per affrontare il Genoa, il fischio d'inizio del match è in programma alle 20:45. Alla vigilia, in conferenza stampa, ha parlato Fonseca che, rispondendo alle domande dei cronisti, oltre a fare chiarezza sulla situazione nello spogliato si è esposto anche sugli obiettivi e sulla corsa scudetto. Ci crede ancora il tecnico portoghese, nonostante i rossoneri siano settimi in classifica a quota a 22 punti, ampiamente distanti dalle prime posizioni.

Le sue parole: "Come sempre, voglio essere onesto. Penso che ora è più difficile, ma dentro di me io continuo a crederci. Che posso dire di più? Non è che è facile, ma continuo a crederci. Come verrebbe accolta la situazione in caso di piazzamento Champions e non scudetto? Io penso solo a domani, non posso pensare più in la. Siamo in un'ottima condizione in Champions e vogliamo fare lo stesso in Serie A: per questo posso pensare solo a domani".

