Milan, Ibrahimovic ancora out: a fortissimo rischio la sfida con la Lazio

Per il sovraccarico al ginocchio, Zlatan Ibrahimovic, fermo per infortunio anche in occasione della sfida contro il Torino, sarà costretto a rimanere ai box per almeno dieci giorni. L'attaccante, riporta Sky Sport, salterà dunque le sfide contro Genoa e Lazio in campionato - in programma rispettivamente il 15 e il 24 aprile (quest'ultimo ancora da definire) - e il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Buone notizie arrivano, al contrario, da Rebic, che nella seduta d'allenamento odierna è tornato ad allenarsi in gruppo.

