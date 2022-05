Milan, il passaggio da Elliot a RedBird è vicino: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Sono ore caldissime in casa Milan. La società rossonera è sempre più vicina alla cessione a RedBird e la giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva. Al fondo Elliot, che avrà comunque una quota minoritaria, dovrebbero andare 1,3 miliardi di euro. Per il closing, come riporta Sport Mediaset, servirà più tempo e potrebbero passare un paio di mesi durante i quali comunque RedBird lavorerà attivamente al futuro del club.