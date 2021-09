Milan - Lazio, la società biancoceleste suona la carica: è Matchday - FOTO

La sfida è alle porte. Milan - Lazio andrà in scena tra poche ore a San Siro. Tanti gli obiettivi di entrambe le squadre come tanta la voglia di vincere. Sarà una partita molto ostica, un vero banco di prova per Sarri che sfiderà una delle sue dirette concorrenti. Le due squadre saranno faccia a faccia questo pomeriggio alle 18 sul prato di San Siro e nel frattempo che la partita si appresta a iniziare, la società capitolina suona la carica in vista della gara con il solito post sui suoi canali social: "È Matchday. Abbiamo un grande match davanti a noi. Facciamolo!".

