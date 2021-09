Lazio, tanta fantasia a servizio di Immobile: così Sarri coccola il bomber

RASSEGNA STAMPA - La pausa per le nazionali non è stata positiva per Immobile. Nonostante la solita generosità, non sono arrivate prestazioni a cui ha abituato con l'aquila sul petto. Il giocatore è stato sommerso dalle critiche, in alcuni casi gratuite e troppo pesanti, facendolo passare come uno qualunque non come un bomber implacabile quale è. King Ciro può subito rispondere sul campo. Contro il Milan potrà essere nuovamente protagonista, Sarri gli metterà a disposizione lo stuolo di fantasisti al completo: Luis Alberto, Pedro, Felipe Anderson e Milinkovic. Con l'Italia l'attaccante sembra essere fuori luogo perché quello non è il suo contesto tattico, mentre alla Lazio si gioca in profondità, modo in cui vengono esaltate le caratteristiche del capitano. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il tecnico ha chiesto in settimana agli esterni di attacco di abbassarsi verso la trequarti, così da poter dialogare con le mezzali e creare un quadrilatero magico. Tutto per Immobile con la difesa del Milan che dovrà fare attenzione alla voglia di rivincita dell'attaccante e alla fantasia della squadra di Sarri.