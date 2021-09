Lazio, le mosse di Sarri e una partita votata all'attacco: il piano

RASSEGNA STAMPA - Solo poche ore e allo stadio San Siro andrà in scena uno dei match più scoppiettanti di questa terza giornata di Serie A. La Lazio di Sarri sfiderà il Milan di Pioli quest'oggi alle ore 18:00. Sarà una gara ostica per entrambe le squadre. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il Comandante a Formello si è concentrato sul piano di aggressione al Milan e ha provato più volte il pressing con palla a Maignan (nuovo portiere rossonero). Si tratterà di una partita votata all'attacco per i biancocelesti. Proverà a giocarsela così Sarri ma, anche alzando il baricentro, la sua squadra non rinuncerà all’idea del contropiede e del gioco verticale. L'altro oggetto di studio sono le uscite di Pioli dalla linea difensiva e il toscano ha chiesto ai suoi giocatori di mantenere il baricentro alto come fatto contro lo Spezia e le distanze rispetto alla palla e ai compagni. Il Mau vuole andare a prendere i rossoneri nella propria area di rigore stabilendo un predominio del territorio avversario. Sarri ci prova, spera di agguantare il terzo successo di fila in campionato con una Lazio ultraoffensiva.

