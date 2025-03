Milan - Lazio, San Siro non al meglio: le condizioni del terreno di gioco

TUTTOmercatoWEB.com

Alle 20:45 l'arbitro fischierà l'inizio di Milan - Lazio, il big match è valido per la ventisettesima giornata di campionato. I biancocelesti per la seconda volta in una settimana hanno fatto ritorno a San Siro, martedì qui hanno disputato la gara di Coppa Italia contro l'Inter. Due sfide nel giro di pochi giorni e per questo, il terreno di gioco non è nelle migliori condizioni. Una problematica in più per i giocatori che scenderanno in campo.

