Milan, manca solo l'ufficialità: ma sui social è già #Pioliout

Manca solo l'ufficialità, Pioli è pronto a sedersi sulla panchina del Milan dopo l'esonero di Giampaolo. Grande amarezza serpeggia tra i tifosi rossoneri, che già hanno preso di petto il potenziale nuovo allenatore: l'hashtag #Pioliout è diventato addirittura secondo nelle tendenze di Twitter in Italia. L'ex tecnico della Lazio dovrà quindi convincere tutti quelli che non hanno fiducia in lui, seppur non abbia ancora avuto modo di mettersi in mostra. I social divengono ancora una volta il luogo dove sfogare lamentele, critiche e malumori. Un palmares, quello di Pioli, che secondo i tifosi del Milan non può essere preso in considerazione per allenare un club di questo blasone. I rossoneri si aspettavano una sorpresa Spalletti, invece sta per arrivare Pioli. Tra l'altro, quest'ultimo ha manifestato apertamente in passato il suo 'interismo'. Da sottolineare, in ogni caso, che l'hashtag #Pioliout rappresenta più una critica contro la società che contro l'allenatore stesso: starà all'ex mister biancoceleste dimostrare che i tifosi si sbagliano.

