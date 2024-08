Milan, Morata si presenta: "Non prometto titoli ma sono qui per un obiettivo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Milan è il giorno di Alvaro Morata. Il nuovo attaccante rossonero è stato presentato in conferenza stampa e ha espresso le sue prime sensazioni: "Vincere, fare 50 o 60 gol non mi interessa. Quando sono entrato a Milanello ho sentito l'aria che si respira, io posso solo fare meglio rispetto al passato. Se sono qua è perché voglio portare la seconda stella, aiutare questa società a fare ancora più la storia. Sono gli ultimi anni della mia carriera, ma anche i migliori perché sono arrivato alla maturità. Non posso promettere titoli, ma prometto che correrò come un cane anche per pressare. Voglio essere un leader per spingere anche gli altri al massimo", queste le sue parole.