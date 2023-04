Milan Pioli: "Champions? Nessuno crede che possiamo arrivare tra le prime quattro"

TUTTOmercatoWEB.com

Alla viglia di Napoli-Milan, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa per preparare la sfida del Maradona e per analizzare la corsa Champions che vede tra le protagonisti anche i rossoneri. Queste le parole del tecnico: "Durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato niente: a tre mesi dalla fine della scorsa stagione nessuno credeva in noi, così come quest'anno nessuno crede che possiamo battere il Napoli e che possiamo arrivare tra le prime quattro. Domani se giochiamo da Milan possiamo farcela, ma la Champions prescinde dal risultato di domani".