Milan, Pioli: "La Lazio tra le squadre di maggiore qualità in Italia"

Solo due giorni. Mercoledì 9 febbraio alle 21:00 le luci di San Siro illumineranno il grande match Milan - Lazio. Gara secca valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Ad esprimersi in merito è l'ex allenatore dei biancocelesti e attuale tecnico dei rossoneri. Fresco di vittoria del derby, si è raccontato ai microfoni di Radio anch'io sport toccando soprattutto il tema della sfida contro Maurizio Sarri: "Cosa serve al Milan dopo il derby? Dobbiamo dimostrare di essere diventati una squadra matura e consapevole, approfittando della vittoria per avere più entusiasmo. In Italia tutte le partite sono difficili, ancora di più nel girone di ritorno quando gli obiettivi iniziano a delinearsi e aumentano le pressioni. Tra l'altro il nostro prossimo avversario in campionato sarà una Sampdoria in grande salute, reduce dal netto successo col Sassuolo. Prima ancora poi ci sarà la gara di Coppa Italia con la Lazio, fra le squadre di maggiore qualità oggi in Italia".

IBRAHIMOVIC - Il tecnico del Milan è stato interpellato anche sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic: "La stagione è ancora lunga, oggi Zlatan è purtroppo fermo e sta facendo di tutto per recuperare. Lui rimane comunque un calciatore importantissimo per noi. Vedremo come si svilupperà la stagione, che inciderà anche sul suo futuro, ma Ibra non sarà mai un peso per noi".