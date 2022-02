Milan, Pioli recupera due pedine per la Lazio. Ibra resta in dubbio

Mercoledì di grande calcio a San Siro con Milan e Lazio che si sfidano in un quarto di finale in gara secca che può regalare un posto tra le prime quattro della competizione. Un match importante per entrambe le squadre con i rossoneri che sperano di recuperare alcune pedine. Dovrebbero tornare tra i convocati e giocare qualche minuto sia Ante Rebic che Tomori. L'attaccante si è messo alle spalle i problemi alla caviglia, mentre il difensore punta a mettere benzina nelle gambe dopo l'intervento al menisco. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, difficile rivedere in campo Ibrahimovic alle prese con un fastidio al tendine d’Achille. Ci sarà Theo Hernandez che sarà squalificato in campionato dopo il rosso rimediato contro l'Inter.