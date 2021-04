Milan, Pioli: "Le ultime sconfitte ci hanno fatto male. Sul primo gol della Lazio..."

Domani prenderà il via la 34ª giornata di Serie A e il Milan scenderà in campo nel posticipo contro il Benevento. Alla vigilia del match Stefano Pioli ha parlato del momento difficile della sua squadra accennando anche alla sconfitta contro la Lazio: "Dobbiamo avere energia dentro e sappiamo il lavoro che abbiamo fatto per arrivare qui. Essere qui in questo momento a giocarci il nostro obiettivo a 5 giornate dalla fine deve darci grande energia. Le ultime due sconfitte ci hanno fatto male, ma dobbiamo credere nelle nostre qualità e alzare il livello. Fatica per il Milan contro le squadre che giocano a tre in difesa? Non credo che sia la difesa a tre ma la compattezza della squadra e nelle transizioni positive e negative dobbiamo essere più intensi. Il trend va cambiato perchè lasciamo qualche situazione di troppo agli avversari. Come al primo gol della Lazio, non errori gravi individuali ma tante piccole cose che ci hanno portato a subire gol. Dobbiamo essere più compatti non è questione di centrocampo o difesa".