Milan, Rafael Leao positivo al Coronavirus: giocatore in quarantena

Rafael Leao non ha ancora raggiunto i compagni a Milanello e il motivo è la sua positività al Coronavirus. Come riporta Ansa, il giocatore è in quarantena ed è in attesa del doppio tampone negativo per potersi aggregare al gruppo. È stato lo stesso portoghese a rivelarlo tramite un commento su Twitter e il Milan non ha smentito.

