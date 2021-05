Milan, Romagnoli: "Futuro? Chiedete alla dirigenza..."

Torna a vincere il Milan di Pioli che a San Siro ha battuto per 2-0 il Benevento. In campo anche Alessio Romagnoli che ha vissuto certamente una stagione di alti e bassi. Il difensore è in scadenza di contratto e per ora sembra che nessuna proposta sia ufficialmente arrivata, il calciatore interessa a molti club tra cui ci sarebbe anche la Lazio. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn al termine del match: "L'importante è rialzarsi e proseguire, ora ci aspettano ultime 4 partite e dobbiamo sempre fare di più. Io vorrei sempre giocare, le scelte le fa il mister ma sono a disposizione e sono pronto a dare tutto me stesso. Stiamo bene, abbiamo passato un periodo così così ma dobbiamo isolarci da tutto il resto. Dobbiamo lavorare bene e presentarci alla partita contro la Juve nel miglior modo possibile. Il mio futuro? Ho un altro anno di contratto, sono domande che dovete fare ai dirigenti".

