Milan, Romagnoli: "Non so quello che farò nel futuro, ma intanto..."

In attesa di decidere cosa fare nell'immediato futuro, Alessio Romagnoli ha alzato lo Scudetto da capitano del Milan. Il difensore, legato ai rossoneri da un contratto che scadrà tra qualche giorno, continua ad essere tra i nomi più "caldi" in ottica Lazio. In attesa degli sviluppi dell'operazione, Romagnoli si è goduto il tricolore vinto dalla sua squadra, rilasciando poi delle dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: "Credo che sia meritato. Sono tanti anni che soffro e ora ce lo godiamo fino alla fine. Colgo l’occasione per ringraziare tutti, è un momento indimenticabile. Non so quello che farò nel futuro ma intanto... Sono orgoglioso di fare parte di questa squadra, siamo stati i più forti e l’abbiamo dimostrato".

