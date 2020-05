Milan, sospiro di sollievo per Ibrahimovic: tendine d'Achille integro

Si temeva un lungo stop per Zlatan Ibrahimovic, uscito scuro in volto da Milanello in seguito a un infortunio al polpaccio. Al termine degli esami sostenuti, però, il Milan può tirare un sospiro di sollievo: non è interessato il tendine achilleo. Ecco il comunicato del club rossonero: "AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimović nell’allenamento di ieri ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il tendine achilleo è perfettamente integro. Un esame strumentale di controllo verrà effettuato fra 10 giorni".