Milan, tegola Maignan: costretto ad intervento chirurgico

Pessime notizie per Stefano Pioli. Il Milan perde Mike Maignan per infortunio. Il portiere arrivato in estate dal Lille, che non sta facendo affatto rimpiangere Donnarumma, continua a convivere con dei dolori al polso sinistro. In accordo con lo staff medico rossonero, l'estremo difensore, al rientro dagli impegni con la Francia, ha deciso di optare per l'intervento chirurgico. L'operazione in artroscopia verrà effettuata mercoledì 13 ottobre. Non si conoscono ancora con esattezza i tempi di recupero. Ciò che è certo è che nelle prossime partire toccherà a Tatarusanu difendere i pali della squadra di Pioli. Il rumeno non gioca una partita da titolare dal 26 gennaio scorso.

IL COMUNICATO - "Il Milan comunica che il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli".