Milan, tegola Morata: ecco quanto starà fuori l'attaccante

Brutte notizie per il Milan che dovrà fare a meno di Alvaro Morata almeno fino alla prima sosta delle nazionali della prima settimana di settembre. L'attaccante, infortunatosi nella gara contro il Torino, ha riportato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro che lo terrà ai box per circa un mese. Il numero 7 non sarà quindi a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida contro la Lazio in programma il 31 agosto all'Olimpico.