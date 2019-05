Milan, via anche Gattuso: si va verso la rescissione del contratto

Il Milan e Gennaro Gattuso sono a un passo dall’addio. Decisiva la mancata qualificazione alla prossima Champions League. È stata una giornata rovente in casa rossonera, come riferisce 'SkySport24', visto che anche Leonardo ha deciso di fare un passo indietro e domani rassegnerà le dimissioni. Discorso diverso per Gattuso che rescinderà consensualmente il contratto con il Milan, ma a cui sarà corrisposta una buonuscita. Non è bastato il quinto posto in classifica per convincere Gazidis che ha ormai in mano le strategie del club. Tra l’ex dirigente dell’Arsenal e il tecnico è andato in scena un lungo confronto a Casa Milan al termine del quale si è presa la decisione di separarsi. Non c’era sintonia sulle strategie future e nemmeno su quanto fatto in questa stagione. Ora si apre il casting per la panchina del Diavolo: uno dei nomi caldi è quello di Simone Inzaghi che ancora deve chiarire la sua posizione con la Lazio. Nelle prossime ore è atteso un nuovo meeting con Lotito, ma la rivoluzione milanista potrebbe portare nuovo pepe alla vicenda.

