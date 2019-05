Milan, l’addio di Leonardo: dimissioni del brasiliano in arrivo

È durata soltanto un anno l’avventura di Leonardo come direttore dell’area tecnica del Milan. Nella giornata di domani il brasiliano - secondo quanto riferito da Sky Sport - rassegnerà le dimissioni a causa della differenza di vedute con il fondo Elliott, proprietario del club rossonero. Punto interrogativo per quanto riguarda il sostituto. Nei giorni scorsi si era parlato anche di Tare, che però resterà alla Lazio, mentre Campos del Lille potrebbe ricoprire il ruolo di consulente esterno. Anche la posizione di Maldini è in bilico e anche in questo senso prima della fine della settimana arriveranno novità.

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO AI PREMI USSI

ITALIA, DUE GIOCATORI DELLA LAZIO CONVOCATI

TORNA ALLA HOME PAGE