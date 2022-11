Milinkovic, Gacinovic: “Figlio del calcio di strada. Giocatore nobile e…”

TUTTOmercatoWEB.com

Chi sia ora Sergej Milinkovic Savic, lo sanno tutti. Il suo talento lo ha reso il centrocampista più forte della Serie A e non solo. Fa sgranare gli occhi quando è in campo, lo desiderano i più grandi club d’Europa e la Lazio, al momento, è la sola che può vantarsi e godere di averlo. Prima di diventare il Sergente è stato un bambino come tanti, cresciuto a pane e sport con la mamma cestita e il papà portiere. Non poteva esserci altro destino per lui. A Mozzartsport Vladimir Gacinović, suo allenatore ai tempi in cui vestiva la maglia della Vojvodina e grande amico di famiglia, ha raccontato i suoi primi passi verso il calcio che conta: “Gestivo la scuola giovanile di Leotara quando giocavamo contro la Vojvodina, ed è allora che ho incontrato Sregej e Vanja da bambini sul campo. L'ho conosciuto bene quando poi sono venuto alla scuola della Vojvodina. Sergej si è allenato con la generazione '95, ma non era in primo piano con i precedenti allenatori. Era soprattutto un giocatore che veniva dalla panchina. Non è stato difficile per me riconoscere quel potenziale. Le cose che ho visto sul campo da quel bambino, alcuni non potevano nemmeno sognarle. L'ha dimostrato più tardi”.

GLI INIZI - “A quel tempo c'erano due gruppi, la cui composizione dipendeva dall'orario delle lezioni a scuola. Un gruppo più numeroso si è allenato nel pomeriggio quando le lezioni mattutine erano finite. E Sergej era in quello più piccolo che si allenava la mattina e faceva lezione a scuola il pomeriggio. Spesso erano solo due, tre, quattro. All'epoca lavoravamo molto individualmente perché non ce n'erano molti. Molto presto Sergej ha iniziato a giocare molto bene e sono contento di aver influenzato per un periodo i suoi progressi calcistici”

PUNTO DI FORZA - “Sergej è figlio del calcio di strada, perché ha giocato molto nel tempo libero a Grbavica. Questo è il punto. Ci siamo sviluppati tutti in strada prima e il suo calcio oggi attinge molto da lì. Quella battuta, quella mossa, quella sfacciataggine. I bambini si sono sviluppati più individualmente attraverso il calcio per strada, perché in allenamento tutti i giocatori fanno la stessa cosa. Forse lo ha anche aiutato il fatto che fossero in pochi ad allenarsi, quindi abbiamo fatto molto lavoro individuale. Ma quel calcio di strada ha contribuito in modo significativo al suo sviluppo. È un dono di Dio. Un allenatore può influenzare alcune cose, ma ciò che Dio ha dato a un bambino, nessun allenatore può farlo”

GIOCO AEREO - “Ciò che lo distingueva da ragazzo era che anche allora giocava brillantemente con la testa. È raro vedere un giocatore così completo sia in campo che in aria. Gioca ugualmente bene in entrambe le direzioni, che in seguito ha migliorato. Forse a qualcuno da bordo campo sembra correre un po', ma quando guardi i numeri, ha sempre i risultati migliori. Corre sempre 12, 13 chilometri. E ciò che è più importante, la sua corsa è una funzione del gioco e della squadra. Non è inutile. È sempre nel posto giusto. Rende migliori i suoi compagni di squadra. Per questo l'ho utilizzato come centrale e centrocampista offensivo, a volte anche come falso nove. Si adatta ad ogni posizione molto velocemente perché è un giocatore nobile e ha quell'intelligenza calcistica”

