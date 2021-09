Mimun: "Lenti e senza idee, al derby servirà un'altra Lazio"

Non è stata una Lazio brillante quella scesa in campo all'Olimpico Grande Torino. Il pareggio arrivato contro i granata, ottenuto con un rigore allo scadere, alla fine va bene ai biancocelesti e già questo rende l'idea della difficoltà degli uomini di Sarri. Anche Clemente Mimun si è detto insoddisfatto, soprattutto in vista del derby: "Lenti, senza idee, prevedibili e privi di nerbo, al derby serve un’altra Lazio altrimenti sarà una disfatta" ha scritto il direttore del Tg5 su Twitter.