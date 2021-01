Minotti: "La Lazio ha valori altissimi, deve recuperare alcuni elementi"

La Lazio continua la sua cavalcata, con il Sassuolo è arrivata un'altra vittoria. Ai microfoni di TMW ha parlato dei biancocelesti Minotti: "E' una squadra che ha valori altissimi ma con una rosa ristretta. Quando la Lazio non ha impegni infrasettimanali, ha dimostrato di poter competere contro tutti. Ha zoppicato in campionato quando c'era la Champions, ora che c'è solo il campionato ha messo a segno una serie di vittorie consecutive. Ha trovato in Reina e Acerbi due leader, deve recuperare degli elementi chiave che possono essere decisivi".