MIXED ZONE | Juventus - Lazio, Allegri: "C'è molto da lavorare. Sogno scudetto? Dico no"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"La scalata è partita dalla vittoria nel derby, poi sono arrivati gli altri successi". Massimiliano Allegri ha raccontato in mixed zone dov'è nata la rimonta della Juventus, arrivata al culmine questa sera dopo la vittoria contro la Lazio e il sorpasso in classifica. L'allenatore bianconero ha detto ai cronisti presenti: "Abbiamo ancora molto da lavorare per recuperare energie e prepararci per gennaio".

SOGNO SCUDETTO - "Scudetto? No. In questi momenti di difficoltà bisogna pensare a migliorare tutte le cose che succedono e farle diventare un'opportunità. La squadra sta facendo bene, abbiamo sbagliato in Champions, ma questo lo sappiamo anche noi. Non abbiamo rimpianti perché in campionato abbiamo fatto buone cose, potevamo avere qualche punto in più, ma ci siamo riavvicinati al gruppo principale anche se il Napoli sta andando da solo".

KOSTIC - "Ha avuto un problemino al flessore, stasera ha fatto una partita straordinaria. Lo ritroveremo dopo il Mondiale". PER SENTIRE LE PAROLE DI ALLEGRI VAI A FINE ARTICOLO O CLICCA TRA LE FRECCE > MIXED ZONE ALLEGRI <