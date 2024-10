MIXED ZONE - Lazio, Pedro: "Chi va in campo dà sempre il massimo. E sui cambi..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al termine della partita nel corso della quale è andato anche in gol, Pedro ha commentato il match intervendo ai microfoni dei cronisti presenti in sala stampa. Di seguito le sue parole:

"Sono molto contento, soprattutto per la prestazione di tutta la squadra. Non era facile, come sempre nelle partite di Serie A. Sono sicuramente contento per il gol ma, come dico sempre, la cosa più importante è il lavoro della squadra, dobbiamo continuare così".

Cambi importanti?

"Questo è sicuramente buono per il mister. Ha tante opzioni, anche durante la partita. Chi va in campo, lo fa sempre bene. Anche Tchaouna è entrato molto bene, ha fatto una buona prestazione. Dobbiamo continuare in questo modo. Anche lo stesso Vecino. Penso che quest'anno non ci sia grande differenza tra titolari e riserve, siamo tutti insieme, come una squadra".

Quant'è difficile ricaricarsi?

"È difficile, a volte non c'è tempo, caricarsi di nuovo mentalmente. Dobbiamo farlo, si deve trovare quest'equilibrio che consente di passare da una competizione all'altra in poco tempo. L'abbiamo fatto bene, anche il mister ci aiuta a ottimizzare il tempo che passa da una parte all'altra. Questo è veramente importante per noi".

Titolare in Europa League, poi oggi sei entrato a gara in corso. Che ruolo preferisci?

"Ovviamente sempre giocare, tuttavia sarebbe complicato giocare ogni partita in questo momento. Infatti è bravo il mister a gestire le forze. La cosa più importante è rimanere concentrati, il lavoro della squadra, avere fiducia, mentalità, lo spirito che stiamo mettendo in ogni partita. Faremo così fino alla fine".

Segreto per uscire dalla trasferta di Como con qualche punto?

"Sarà difficile, speriamo di prepararla bene, guardare bene il Como, correggere eventuali nostri errori. Dobbiamo continuare così con questo spirito e vedremo dove arriveremo".

Clasico?

"Se l'ho guardato? Certamente. Molto contento per il Barcellona, stanno giocando molto bene, una dinamica molto positiva. Spero che la stagione sia buonissima. Ricordano un po' il mio Barcellona? Sì, è vero".

