MLS, l’Inter Miami di Higuain perde ancora: trionfa l’Orlando grazie all’ex Lazio Nani - VIDEO

Nella decima giornata di MLS, l'Orlando espugna 2-1 il campo dell'Inter Miami. Due ex Serie A incidono sul risultato finale. Il match si sblocca dopo 67 minuti grazie al rasoterra di Gonzalo Higuain che trafigge l'estremo difensore avversario e porta in vantaggio i suoi. Gli ospiti non si abbattono e trovano i prima il pareggio grazie a Mueller e poi il gol della rimonta. La rete decisiva la mette a segno l'ex Lazio Nani che, con un destro pazzesco dalla distanza, consegna la vittoria ai suoi. Situazione sempre più complicata per l'Inter Miami fermo al terzultimo posto con 8 punti in dieci giornate. Vola invece l'Orlando City che sale al terzo posto anche grazie alle giocate dell'esterno portoghese.

Higuain colpisce ma alla fine decide Nani

