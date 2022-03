Mondiale, la nazionale iraniana rischia l’esclusione: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

La storia, solitamente, insegna a non ripetere gli errori del passato ma non è questo il caso. Ieri in occasione della gara tra Iran e Libano, duemila donne sono state lasciate fuori dallo stadio nonostante avessero comprato regolarmente il biglietto. Un fatto che però non è passato inosservato agli occhi della Fifa che si sta attivando per attuare provvedimenti in merito, è possibile che la nazionale iraniana sia esclusa dal Mondiale. Non è la prima volta che accade una cosa simile e non serve andare neanche troppo indietro nel tempo, era il 2019 quando a seguito di un ultimatum della Fifa, che aveva minacciato l’esclusione della nazionale iraniana dalle competizioni internazionali, fu concesso alle donne di poter accedere allo stadio.

RIPESCAGGIO – Nel caso in cui l’ipotesi dell’esclusione dell’Iran dal Mondiale, dovesse concretizzarsi a quel punto una tra le nazionali che non si sono qualificate verrebbe ripescata. Non c’è un criterio ben preciso per stabilire quale sarà la squadra ripescata, avverrà tutto sulla base dell’esclusiva discrezionalità della Fifa. Come stabilito dall’art 6 del regolamento.

