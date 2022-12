Mondiali Qatar | Al via i quarti di finale: le sfide in programma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo due giorni di stop al termine degli ottavi di finale, oggi partiranno i quarti dei Mondiali di Qatar 2022. In campo sia il Brasile che l'Argentina, che affronteranno rispettivamente Croazia e Olanda. Nel turno precedente, la nazionale verdeoro si è imposta 4-1 contro la Corea del Sud: mattatori della sfida sono stati Vinicius, Neymar, Richarlison e Paquetà. La Croazia ha invece dovuto faticare contro il Giappone, per poi avere la meglio ai calci di rigore. Protagonista della gara l'estremo difensore croato Livakovic, che ha neutralizzato tre tiri dagli undici metri. Vittorie più agevoli per Olanda e Argentina. La squadra di Van Gaal ha battuto 3-1 gli Stati Uniti con Depay, Blind e Dumfries. L'Albiceleste si è imposta 2-1 sull'Australia grazie alle reti di Messi e Alvarez. Di seguito il programma odierno:

Croazia - Brasile, ore 16.00;

Olanda - Argentina, ore 20.00.

