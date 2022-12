Mondiali Qatar | Eto'o si scusa: "Mi impegno a resistere alle provocazioni"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Samuel Eto'o si scusa. Al termine di Brasile - Corea del Sud si è reso protagonista di un brutto gesto picchiando un videomaker algerino. Il camerunense ha rotto il silenzio dicendo: "Al termine della partita Brasile-Corea del Sud, un violento litigio mi ha messo contro che apparentemente sosteneva l'Algeria. Mi dispiace profondamente di aver perso la pazienza e di aver reagito in un modo che non mi rappresenta. Chiedo scusa al pubblico per questo spiacevole incidente. Mi impegno a continuare a resistere alle incessanti provocazioni e vessazioni di alcuni sostenitori algerini. In effetti, dalla partita Camerun-Algeria del 29 marzo a Blida, sono stato bersaglio di insulti e accuse infondate di frode. Durante questa Coppa del Mondo, i tifosi sono stati molestati e infastiditi dagli algerini su questo argomento. Vorrei ricordare che lo scenario dell'Algeria è stato crudele ma perfettamente in linea con le regole e l'etica del nostro sport. Sono stati invece respinti i ricorsi presentati dalla Federcalcio algerina presso i tribunali competenti. Chiedo pertanto alle autorità algerine e alla sorella federazione algerina di assumersi la propria responsabilità per porre fine a questo clima deleterio prima che si verifichi una tragedia più grave. Ai tifosi dei Fennec esprimo l'augurio che trovino serenità e riescano a superare la delusione di un'eliminazione sofferta ma ormai alle spalle".