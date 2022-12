Mondiali Qatar | Il Brasile non balla più: la disperazione di Neymar - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutta batosta quella appena subita dal Brasile nella sfida con la Croazia. I ragazzi di Tite sono fuori dal Mondiale, a deciderlo sono stati i rigori. Niente più “danza del piccione” per i brasiliani, il ballo della discordia che nei giorni scorsi ha fatto nascere non poche critiche. Ora a saltellare sono i croati e i verdeoro assistono impotenti alla felicità altrui. Si dispera Neymar in mezzo al campo, sono lacrime amare per l’attaccante del Psg. Il sogno di laurearsi campione del mondo è rimandato, ora lascia spazio al suo rivale: Lionel Messi.

