Mondiali Qatar, il CEO fa discutere: "Morte sul lavoro? È naturale, fa parte..."

Un'altra tragedia, un'altra vita spezzata. Un altro lavoratore è morto in Qatar. Come riportato in precedenza, la vittima è un operaio filippino deceduto dopo essere caduto da un carrello elevatore nel resort che ospitava la nazionale dell'Arabia Saudita. Ad esprimersi in merito è stato anche Nasser Al Khater, CEO della Coppa del Mondo che in questo modo è intervenuto ai microfoni della BBC: "La morte è una naturale parte della vita, sia che arrivi al lavoro sia mentre stai dormendo. Certo, è comunque morto un lavoratore e alla famiglia vanno tutte le nostre condoglianze".