Mondiali Qatar | Altra tragica morte sul lavoro: il cordoglio della Fifa

Un altro lavoratore è morto in Qatar. A dare la notizia è stato il portale The Athletic e in seguito il tragico evento è stato confermato anche dalla Fifa. Si tratta di un operaio filippino deceduto in seguito alla caduta da un carrello elevatore nel resort che ospitava la nazionale dell'Arabia Saudita. In attesa di capire i particolari che hanno portato al fatale incidente, il massimo organo calcistico mondiale ha espresso tutto il proprio dispiacere: "Profondamente rattristati da questa tragedia e i nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia del lavoratore".