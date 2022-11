Mondiali Qatar | la giornata inizia con un pareggio: Marocco e Croazia non si fanno male

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

E' il terzo pareggio a reti bianche del Mondiale quello andato in scena alle 11.00 tra Marocco e Corazia, con la nazionale del Magreb che strappa un punto importantissimo nel gruppo F. La Croazia prova fino all'ultimo, ma non riesce ad andare in vantaggio contro una squadra che sì, si è difesa bene, ma è stata anche in grado di creare non poche preoccupazioni. Un punto a entrambe, dunque, all'esordio in Qatar, in attesa della partita di questa serata Belgio e Canada che concluderà il primo turno del girone.