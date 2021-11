Mondiali, tutte le squadre già qualificate a Qatar 2022

Diventano 11 le qualificate ai Mondiali di Qatar 2022. Nella giornata di domani si completeranno gli ultimi tre gironi europei che daranno altrettanti verdetti: andrà in Qatar una fra Olanda, Norvegia e Turchia, una scende ai playoff e la terza dice addio al sogno. In palio un altro posto playoff destinato a una tra Finlandia e Ucraina. Repubblica Ceca e Galles sono certe di accedervi, ma il piazzamento delle due squadre determinerà chi tramite il secondo posto del girone e chi da ripescata dalla Nations League. Di seguito le squadre, europee e non, che hanno già strappato il pass per il Qatar.

Belgio

Brasile

Croazia

Danimarca

Francia

Germania

Inghilterra

Qatar

Serbia

Spagna

Svizzera