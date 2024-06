Monza, accordo vicino con Nesta. Il presidente della Reggiana: "Si parla di Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Nesta è vicino a tornare in Serie A. Dopo la stagione vissuta in B con la Reggiana, l'ex difensore della Lazio è pronto ad accettare la panchina del Monza. È quanto riportato dalla redazione di TMW: la società biancorossa, visto l'addio di Palladino, ha puntato su di lui dopo l'affare in chiusura di Baroni con la Lazio. Nelle prossime ore si dovrebbe arrivare alla chiusura della trattativa. Nesta firmerà un contratto annuale con opzione, legata alla salvezza, per la stagione successiva.

Il presidente della Reggiana Salerno ha parlato in questo modo sul futuro del suo tecnico: "In Serie A ci sono ancora panchine vuote e lui si sente pronto, se lo chiamano va. Monza? Ci sta, ma sento parlare anche della Lazio anche se non credo. - prosegue Salerno – Ho visto Galliani qualche giorno fa e mi ha detto che non vuole metterci in difficoltà, ma lui fa il suo futuro. Credo che in questi due o tre giorni si andrà a sciogliere la matassa. Ma se non arriva una chiamata dalla Serie A resta qui”.