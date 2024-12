Monza, Bianchessi presenta Bocchetti: "Quando ero alla Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Esonerato Nesta, il Monza si appresta a iniziare un nuovo percorso con Bocchetti, annunciato come nuovo allenatore. Il direttore sportivo dei brianzoli Mauro Bianchessi, ex dirigente della Lazio, ha presentato il nuovo tecnico in conferenza stampa legandolo a colui che, al momento, si trova in vetta al campionato. Ecco di seguito le sue parole riportate da TMW: "Bocchetti è un Gasperini-boy. È un suo allievo, una delle sue componenti è la fame, il carattere, la voglia di arrivare. La salvezza non sarebbe un’impresa, le imprese sono altre. È difficile, ma bisogna riuscirci".

Il DS, con Bocchetti accanto, ha poi continuato svelando un aneddoto di quando era alla Lazio per spiegare la scelta del nuovo tecnico: "Caro mister, qui in Serie B nessuno ci vuole andare. Quando lavoravo alla Lazio, seguivo il Monza alla prima stagione in A. Galliani prese un allenatore della Primavera del Monza, Palladino, e lo mise alla guida della prima squadra con una scommessa incredibile. Parlandomi mi disse che non era un azzardo, vedeva in lui tante componenti che avrebbero potuto renderlo uno dei migliori in Italia. Si è fidato del suo intuito".