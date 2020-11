L'ex Lazio Cristian Brocchi è stato ricoverato e operato nella giornata di ieri per calcoli dopo essere stato colpito da colica renale. A riportarlo è Monza-News, che specifica come l'attuale tecnico del Monza sarà dimesso oggi e tornerà ad allenare la squadra già domani, in vista del match di Coppa Italia contro la SPAL.