Monza-Lazio, i convocati di Palladino: sono cinque gli assenti

Domani alle ore 15.00, la Lazio scenderà in campo contro il Monza all'U-Power Stadium. I brianzoli vogliono dare continuità al loro momento positivo, fermando una squadra lanciata come quella di Sarri. Per la sfida l'allenatore brianzolo Raffaele Palladino ha diramato la lista dei convocati dove, però, non si leggono ben 5 nomi. Ai mai convocati Lamanna, Maric e Marrone, infatti, si aggiungono anche gli squalificati Pessina e Izzo. Di seguito la lista al completo.

2 Donati, 3 Pablo Marí, 4 Marlon, 6 Rovella, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 11 Carboni, 12 Sensi, 16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 37 Petagna, 47 Mota Carvalho, 77 D'Alessandro, 80 Vignato, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.