Monza, Palladino risponde a Motta: "Non voglio che i miei ragazzi vengano attaccati"

WEBTV RIVIVI DIRETTA - LAZIO, TUDOR: "IL GRUPPO È UNITO. SIAMO SULLA STRADA GIUSTA..." - VIDEO La Lazio torna a vincere dopo le sconfitte contro la Juventus e la Roma, battendo per 4-1 la Salernitana di Colantuono. Felipe Anderson, Vecino e Isaksen guidano la seconda vittoria di Igor Tudor dal suo arrivo sulla panchina biancoceleste. Il tecnico croato, dopo il... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | PAURA PER GILA: IL REAL MADRID VUOLE RIPORTARLO A CASA Il campionato di Mario Gila è sotto gli occhi di tutti. In meno di un anno e mezzo il difensore spagnolo è cresciuto notevolmente, fino a diventare un punto fermo prima per la rosa di Maurizio Sarri e poi per quella di Igor Tudor. I tifosi biancocelesti sono in...