Mora: "Champions? Inter, Milan e Juve sicure del posto. Mentre le altre..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Nicola Mora ha parlato dei vertici del campionato di Serie A. L'ex difensore, con alle spalle esperienze tra le fila di Parma, Napoli e Torino, si è espresso sull'obiettivo Champions per la squadra di Gattuso: "L'ha detto esplicitamente Giuntoli, c'è bisogno di tornare nella massima competizione europea. Inevitabile che per blasone e bilancio serva tornare in Champions League, Gattuso ha fatto un ottimo lavoro e deve puntare alla qualificazione. Credo ci sia da lottare per l'ultimo posto: Inter, Milan e Juve penso siano sicure, il Napoli se la gioca con Atalanta, Roma e Lazio".

