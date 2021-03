Morte Guerini, Pirlo jr: “Riuscivi a farmi ridere con un audio”

Daniel Guerini se n'è andato all'improvviso, all'età di 19 anni dopo un incidente stradale avvenuto ieri sera nei pressi di Via Palmiro Togliatti. Tutto il mondo del calcio si è unito al ricordo del giovane calciatore della primavera della Lazio volato in cielo ieri sera. Anche Nicolò Pirlo, figlio dell'allenatore della Juventus Andrea e grande amico di Daniel, ha salutato per l'ultima volta il giovane centrocampista biancoceleste con un messaggio pubblicato su Instagram: "Fratello ti ricordi quel sogno di formare quel centrocampo io te e Franky (riferimento a Franco Tongya, ex bianconero e grande amico di entrambi, ndr). Tutte le parole su quanto ci saremmo divertiti quest'estate, a breve dovevamo prendere la casa... Solo con un audio riuscivi a farmi ridere. La tua scomparsa mi ha scioccato. Dicevi sempre che ero il tuo talento. Quanta pazienza alla Play, ero proprio scarso eh. Ti voglio bene. Ti porterò sempre con me. Riposa in pace amico mio. Ciao Guero".