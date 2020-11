Morte Maradona, il messaggio di Ciro Immobile: "Ciao Diego..." - FOTO

Non basterebbero centinaia di parole per descrivere Diego Armando Maradona e per spiegare a chi non l'ha visto giocare cosa abbia rappresentato per il calcio, per l'Argentina, per il Napoli. Nel capoluogo campano ancora oggi e da oggi forse ancor di più è considerato un vero e proprio dio. Per questo le parole sono poche ma i messaggi sono milioni. Anche Ciro Immobile ha scritto il suo, semplice ma carico si significato: "Ciao Diego, riposa in pace".

Lazio, da Acerbi a Patric l'ultimo saluto a Diego Armando Maradona - FOTO

Tamponi Lazio, si è conclusa l'udienza di Lotito nella Procura di Avellino

TORNA ALLA HOME